نشر الإستيطان هو إعلان حرب.. بري من طهران: لاستعداد عربي – اسلامي بإغلاق السفارات في واشنطن

إعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن نشر الإستيطان على المدى المفتوح ليس بقرار إحتلالي فحسب وإنما هو إعلان حرب.

وتمنّى بري خلال إفتتاح مؤتمر دعم الإنتفاضة الفلسطينية – طهران، أن يكون هذا المؤتمر مناسبة لتشديد الشكر للجمهورية الاسلامية على دعم لبنان ومساعدته من الإحتلال الإسرائيلي واستمرار التعاضد مع الجيش والشعب والمقاومة لتحرير ارضنا وإجبار إسرائيل على الإلتزام بالـ1701.

وشدد على ضرورة أن نقتنع بأن أحدا في إسرائيل لا يريد حلا سياسيا والممارسات الإحتلالية اليومية تؤشر وتؤكد على ذلك ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس أمر يشجع إسرائيل على المزيد من القرارات الإستباقية، داعياً إلى إستعداد عربي- إسلامي بردّ يتمثل بإغلاق السفارات بواشنطن إذ ان سفاراتنا لا تفعل شيئا هناك سوى تلقي الأوامر الأميركية.

ورأى بري أنه آن الاوان لنبعث الروح في قراراتنا وتوصياتنا ولنوقف المجاملات وحرق الوقتـ آن لنا أن نجتمع ونحقق العدالة للفلسطينيين فعلى القاصي والداني أن يعلم أن إشعال الحرب في الرشق الأوسط يبدأ من فلسطين وينتهي بها.

وفي الختام، توجّه بتحية التقدير والإحترام لدور إيران من أجل فلسطين وشعبها الأمر الذي يكلفها الأثمان العالية في سبيل رد الظلم، ويستهدفون طهران اليوم لدعمها فلسطين ونقطة على السطر.

برّي: جعلوا من جنبلاط شمّاعة