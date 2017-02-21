غاريوس: توقيع الحريري لا يعني إجراء الإنتخابات وفق الستين

أوضح عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ناجي غاريوس ان توقيع رئيس الحكومة سعد الحريري على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة هو حق له لكنه لا يعني أن الإنتخابات ستحصل وفق قانون الستين، مشيراً الى أنه بعد توقيع وزير الداخلية ووزير المال ثم رئيس الحكومة يصل المرسوم الى رئيس الجمهورية كي يصبح نافذاً.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، ذكّر غاريوس أن الرئيس ميشال عون كان قد أعلن بشكل واضح أنه لن يوقّع أي مرسوم انطلاقاً من قانون الدوحة الساري المفعول، وهو يشدّد على ضرورة إقرار قانون جديد يؤمّن صحّة التمثيل وعدالته. ونفى أن يكون توقيع الحريري من أجل حشر رئيس الجمهورية، مشدداً على أن العلاقة بين الرجلين ممتازة، ولا يجوز التعكير عليها.

وإذ استبعد الوصول الى فراغ في السلطة التشريعية، اكد غاريوس أنه في حال الوصول الى مثل هذا الواقع، فالمسؤولية لا تقع على رئيس الجمهورية، بل على السلطة التشريعية نفسها التي لم تضع قانونا إنتخابياً، وبالتالي إذا أخطأت هذه السلطة في القيام بواجباتها فلا يمكنها ان تحمّل المسؤولية الى الآخرين. وأشار الى أنه منذ نحو خمس سنوات يتم البحث في قانون الإنتخابات، حيث كل الصيغ التي طرحت اصطدمت بالحسابات الخاصة والفئوية التي ترتكز على تحديد النتائج سلفاً، وبالتالي هذا لا يسمى قانون إنتخابات بل إعلان نتائج. وأشار الى أن المهل أكانت 21 شباط أو 18 آذار ليست نهائية إذ يمكن التوصّل الى قانون جديد قبل يومين من موعد الإستحقاق.

ورداً على سؤال عن إجراء الإنتخابات في شهر رمضان، قال غاريوس: لا شيء دستورياً وقانونياً يمنع إجراء الإنتخابات، ولكن هذا لا يعني عدم احترام صوم المسلمين، موضحاً أن النقاش الحاصل لا يتناول هذه النقطة بل يركّز على أهمية التفاهم.

وختم غاريوس مشدداً على ضرورة ان يتحمّل كل طرف مسؤولياته في هذا المجال.