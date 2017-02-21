إقفال 5 محال تجارية في البترون لمخالفتها أحكام تنظيم عمل الأجانب

طلب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا من قائد درك منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي، إقفال خمسة محال تجارية مخالفة لأحكام تنظيم عمل الاجانب في منطقة البترون، بصورة موقّتة لحين تسوية أوضاعهم لجهة شروط استخدام عمالة أجنبية غير مشروعة وبدون اجازات عمل.

والمحال الخمس هي:

– ملك الدولار قرب باتيسري سان برنارد الشارع العام – البترون.

– وان دولار قرب محطة سيمون نصر الشارع العام -البترون.

– المركز الصيني الكبير قرب Terranova – البترون.

– صالون حلاقة قرب سعيد سعادة – البترون.

– سوبر ماركت العائلة – حي البيادر قرب سرايا البترون”.