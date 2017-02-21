“رودز فور لايف” : دورات تدريبية لقوى الأمن على برنامج “المستجيب الأول”

أعلنت جمعية “رودز فور لايف” أنها “بدأت بتنظيم دورات لتدريب قوى الأمن الداخلي على برنامج “المستجيب الأول” الإسعافي الذي يتيح لعناصرها إنقاذ ذوي الإصابات البليغة في الحوادث”، مشيرة إلى “أنها ستسعى إلى توفير حقائب إنقاذية لهؤلاء تمكنهم من تطبيق البرنامج”.

ورأت رئيسة الجمعية زينة قاسم خلال تسليمها في بيت عنيا – حريصا شهادات إلى 25 متطوعا من الصليب الأحمر اللبناني شاركوا في دورة تدريبية على إنقاذ ذوي الإصابات البليغة التي نظمت بالتعاون مع “البنك اللبناني للتجارة” (BLC)، أن “قوى الأمن الداخلي صمام أمان إنقاذي في لبنان، إذ أن عناصرها هم أول الواصلين إلى أرض الحادث، وهم بالتالي بأمس الحاجة إلى تدريب نوعي ومستدام على برنامج “المستجيب الأول” الذي باتت توفره الجمعية لهم”.

وأوضحت أن “البرنامج الأميركي أصبح جاهزا بعد ترجمته إلى اللغة العربية”، مشيرة إلى “أن الجمعية نظمت بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني دورة أولى عليه، ضمت نخبة من عناصر قوى الأمن في معهد التدريب في عرمون، وقد أتت النتائج ممتازة من حيث التنظيم والإنضباط والإفادة”.

وأكدت أن “الجهد سينصب قريبا على إيجاد وسائل لتزويد عناصر قوى الأمن الداخلي بالحقائب الإنقاذية الضرورية التي ستسمح بتطبيق البرنامج المذكور على أرض الواقع، وبالتالي إنقاذ ذوي الإصابات البليغة خلال ما يسمى تعارفا ب”الفترة الذهبية للانقاذ”.

وكان مسعفون من مراكز الصليب الأحمر الـ15 تسلموا شهاداتهم وهي مراكز :التباريس، وفرن الشباك، والمريجة، وقرنة شهوان، وفالوغا، وجزين، وجنسنايا، والبترون، والكورة، وزغرتا، وحلبا، وبعبدا، وعاليه، والسمقانية، وقبر شمون.