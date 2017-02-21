الحريري إلى السعودية قريبا في أول زيارة رسمية كرئيس للحكومة الجديدة

بدت العلاقة اللبنانية – السعودية تحت المعاينة أخيراً في ضوء تطورين متعاكسيْن: الأول سعي لبنان الرسمي لمعاودة تطبيعها وهو ما تجلى في حرْص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على زيارة الرياض في اول تحرّك خارجي، اما الثاني فتمثل في الهجوم العنيف الذي شنّه الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله على المملكة ودولة الامارات.

وسط هذا المناخ لفت الاتصال الهاتفي الذي تلقاه اول من امس، رئيس الحكومة سعد الحريري من ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي جرى خلاله بحسب بيان لـ”وكالة اأنباء السعودية”، “إستعراض العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة”.

وعلمت صحيفة “الراي” الكويتية، انه من المتوقع ان يقوم الحريري قريباً بأول زيارة رسمية له للرياض كرئيسٍ للحكومة، لمناقشة سبل تفعيل العلاقات بين لبنان والمملكة بعدما كانت أصيبت بانتكاسة غير مسبوقة إبان الفراغ الرئاسي في لبنان، واتهامات الرياض لبيروت بالانصياع لإرادة “حزب الله”.