سلسلة لقاءات للحريري في السراي

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الحكومي، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ وعرض معها مجمل المستجدات والأوضاع الراهنة.

والتقى الحريري وفدا من منظمة العمل الدولية برئاسة المديرة الاقليمية للمنظمة الدكتورة ربا جرادات، التي قالت بعد اللقاء: “أطلعنا الرئيس الحريري على دور المنظمة وعملها ومشاريعها في لبنان، كما عرضنا هدف مؤتمر “مستقبل العمل” الذي سيعقد في 3 نيسان المقبل في بيروت برعاية الرئيس الحريري. وتناولنا أيضا موضوع تطبيق برنامج العمل اللائق في لبنان بالتعاون مع وزارة العمل اللبنانية والشركاء الاجتماعيين وهم منظمات العمال واصحاب العمل”.

وكان الرئيس الحريري التقى رئيس قلم المحكمة الدولية داريل مندس.