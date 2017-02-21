الدفاع الروسية: مقتل 4 مستشارين عسكريين روس في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 4 مستشارين عسكريين روس وإصابة اثنين آخرين بجروح الخميس الماضي في سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن “4 عسكريين روس قتلوا في 16 شباط الجاري في سوريا ، نتيجة تفجير سيارة كانت تقلهم بإستخدام قنبلة موجهة عن بعد.

وكانت قافلة السيارات التابعة للقوات السورية التي كانت من ضمنها السيارة التي تقل مستشارين عسكريين روس، تتوجه من منطقة مطار طياس/ تيفور إلى مدينة حمص.

وبحسب بيان الوزارة، فإن سيارة المستشارين الروس قطعت مسافة 4 كيلومترات، قبل أن تنفجر قنبلة موجهة عن بعد قربها.

وأشار البيان إلى أن اثنين من العسكريين أصيبا بجروح نتيجة الحادث، مضيفا أن الأطباء العسكريين الروس يبذلون قصارى جهدهم من أجل إنقاذ حياة الجريحين.