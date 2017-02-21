جمعية الصناعيين بعد لقاء الخطيب: المعالجات المقترحة للنفايات خطر على استمرار بعض الصناعات

التقى وزير البيئة طارق الخطيب في مكتبه في الوزارة، وفداً من جمعية الصناعيين برئاسة فادي الجميل، وجرى عرض لشؤون الصناعة اللبنانية وأهمية التزام المعايير البيئية. وجرى التوافق على أن يقوم وزير البيئة بجولة على عدد من المصانع ولا سيما المصانع التي تهتم بالتدوير، كما جرى عرض لموضوع معالجة مخلفات النفايات الصلبة وضرورة أن تأتي المعالجة ضمن استراتيجية كاملة تقوم على سلسلة معروفة من تخفيف للنفايات وفرز وتدوير وتسبيخ ثم معالجة.

وناشد الوفد الوزير مساعدة المصانع التي تعتبر المخلفات مواد أولية وأساسية لصناعات عديدة تؤمن فرص عمل كثيرة للعديد من العائلات، لافتاً الى أن “بعض المعالجات المقترحة مثل الحرق الكامل تشكل خطراً على استمرارية هذه الصناعات وعلى استمرارية هذه العائلات وبالتالي لا نريد حرق الاخضر واليابس بل نريد الحفاظ على صناعة الكرتون وصناعة الكتب والتغليف والتي تدخل في صادراتنا الصناعية حول العالم، إضافة الى تصدير البلاستيك الى الدانمارك وأميركا”.

نادي الشرق للحضارات وزوّار آخرون

ثم عقد الخطيب اجتماعاً مع وفد نادي الشرق للحضارات برئاسة رئيسه ايلي السرغاني الذي أطلعه على تحضيره لمشروع غابة السفراء البيئية للسلام، بالتعاون مع بلدية إهدن زغرتا.

ومن زوار وزير البيئة وفد من”التيار الوطني الحر” في قضاء بعبدا برئاسة ربيع طراف، ثم رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري الذي بحث في موضوع إنشاء محطة تكرير لمياه الصرف الصحي، فوفد من بلدة الزعرورية.