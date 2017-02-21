ترامب يعيّن صاحب “الخبرات الرائعة” الجنرال ماكماستر مستشاراً للأمن القومي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعيين الجنرال “اتش. ار. ماكماستر” (54 عاما) مستشارا لشؤون الأمن القومي خلفا لمايكل فلين الذي استقال.

وجاء إعلان ترامب في تصريح صحافي ادلى به من منزله في “مارا لاغو” في فلوريدا، ووصف الجنرال ماكماستر خبير شؤون مكافحة التمرد خصوصا في العراق، بـ”الرجل الذي يتمتع بميزات وخبرات رائعة”.

وقال الجنرال ماكماستر خلال تعريف مقتضب عن نفسه الى الصحافة الى جانب الرئيس الأميركي: “اتطلع إلى الإنضمام الى فريق الأمن القومي ، وبذل كل ما في وسعي لتعزيز وحماية مصالح الشعب الأميركي”.

وكان ماكماستر خدم في العراق خلال حرب عام 1991، وبين العامين 2004- 2006 في أفغانستان.