الشرطة الجزائرية: اعتقال زعيم الطائفة الاحمدية في البلاد

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر أن الشرطة اعتقلت “الزعيم الوطني” للطائفة الاحمدية في ولاية الشلف في الغرب و11 شخصا من اتباعه بتهمة “نشر العقيدة”، كما افاد بيان نشره موقع الاذاعة الحكومية.

ولفتت إلى أن الموقوفين كانت في حوزتهم وثائق ومنشورات وأقراص مدمجة تتضمن الدعوة إلى اعتناق عقيدة التيار الأحمدي.

وتم حبس 5 ووضع 4 تحت الرقابة القضائية، بينما افرج عن الآخرين.

ووجهت النيابة العامة تهم إنشاء جمعية من دون ترخيص قانوني والمساس بالمعلوم من الدين بالضرورة والنشر والتوزيع بغرض الدعاية لمنشور من مصدر أجنبي من شأنه الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد.