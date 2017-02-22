وهبي: من يحمي لبنان من العدو الغاصب الجيش وحده

رأى عضو كتلة “المستقبل” النائب د. أمين وهبي أن كل اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وطوائفهم يجمعون على أن إسرائيل كيان عنصري حاقد ويتحين الفرص لتوجيه ضربات ونيران حقده على لبنان، إلا أن التجارب أثبتت أن خير من يحمي سيادة لبنان من هذا العدو الغاصب هو الجيش اللبناني وحده دون أي قوة رديفة أيا تكن تسميتها، لاسيما أن الشرعية اللبنانية تتصرف بمسؤولية وتدير مصالح اللبنانيين بما يعمق الوحدة الداخلية ويعزز ثقة العالم بالدولة اللبنانية.

معربا بالتالي عن أمله في أن يدرك “حزب الله” أن لبنان لا يُصان لا بالحوربة ولا بمزيد من الالتصاق بالسياسة الايرانية، إنما ببسط الشرعية لسلطتها على كامل الاراضي اللبنانية وتقديم كل الدعم المعنوي لها في مواجهة الخطر الإسرائيلي.

ولفت وهبي النائب الشيعي عن البقاع الغربي في تصريح لـ“الأنباء” الى أن ما يدعو للأسف هو ان إيران تستعمل لبنان صندوق بريد للرد على مواقف الإدارة الاميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب وذلك من خلال خطاب حزب الله التصعيدي الذي أكد فيه الحزب جهارا أنه مستعد للتضحية بالغالي والنفيس من أجل حماية الجمهورية الاسلامية،

وأضاف أن لبنان لا يريد إلا الخير لإيران شريطة ألا تواجه العالم من الأراضي العربية عموما ومن لبنان خصوصا وعلى حساب أمن وسلامة الشعوب العربية، وألا تستعمل خيرة الشباب من الطائفة الشيعية الكريمة كوقود في محارقها من أجل تحقيق مصالحها وأطماعها في المنطقة العربية، وهذا ما يجب على حزب الله أن يفهمه لوقف النزيف المبكي في المجتمع الشيعي اللبناني.