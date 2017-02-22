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حديث المجتمع
مشكلة انقطاع المياه في ساحل المتن مكانك راوح.. وأصحاب المؤسسات الى الشارع (جيلبير متري)
مشكلة "ابريق زيت الزيتون" في بزيزا..عبيد لموقعنا: المعمل مخالف وقرار وزير الصناعة حكيم (بقلم جيلبير متري)
من هو مرشح “القوات اللبنانية” لمركز نقيب المهندسين في بيروت نبيل أبو جودة؟
هو الحب في الاحمر… (بقلم فيرا بومنصف)
جنجنيان سيفاجئها وزوجة عون تخطّط… وطورسركيسيان لن يحتفل (بقلم ستيفاني جعجع)
بطلٌ مجهولٌ ومغامراتٌ إستثنائية.. قصّة “مدفع حبيب” والـ”Holiday In” (بقلم ستريدا بعينو)
بالصور: “هاتشيكو”… في ملهى “رينا” (بقلم تشارلي عازار)
Agenda
Agenda
ندوة في الجامعة الكندية بمشاركة النائب كرم
محاضرة حول تاريخ “القوات اللبنانية” مع الدكتور أنطوان حبشي
مؤتمر تنموي في الكورة برعاية جعجع
لقاء الجمعية العمومية للمهندسين القواتيين في الضبية
لقاء مع النائب زهرا بدعوة من “القوات” – بعبدا وعاليه والشوف
المؤتمر الثالث لمديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية برعاية الرياشي
بنك الدم
بنك الدم
السيد رامز نهرا في حاجة ماسة الى دم من فئة O+
السيد جوزيف جعجع بحاجة ماسة الى دم من فئة A+
السيد روي دورو بحاجة ماسة لدم من فئة O-
وفيات
وفيات
وفاة السيدة نورا عبدو زوجة الرفيق كلود حبيليني
وفاة السيد يوسف فايد افرام عم الرفيق شربل افرام
وفاة الرفيق جوزف سمعان أبي ضاهر شقيق الرفاق طوني وغابي
Lebanese Forces Official Website
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إخترنا لكم
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كاريكاتور الصحف ليوم الاربعاء 22 شباط 2017