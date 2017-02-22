لم تعد كاميرا الهاتف الذكي مقتصرة على التصوير وتسجيل الفيديو فقط، حيث أصبحت لدينا إستخدامات مفيدة أخرى عدة، يمكن أن تساهم في تسهيل العديد من الأمور الحياتية كثيرين.تستخدم الغالبية العظمى من الأشخاص كاميرات الهواتف لإلتقاط الصور وتسجيل الفيديوهات فقط. لكن مع التطوّر التكنولوجي، خصوصاً في مجال الذكاء الإصطناعي ودخوله صلب التطبيقات، أصبح لهذه الكاميرات العديد من الوظائف الأخرى المفيدة.

وإليكم أبرز هذه الوظائف:

– الترجمة: يُعتبر إستخدام كاميرا الهواتف الذكية في الترجمة من أفضل الإستخدامات، حيث نستطيع من خلالها ترجمة النصوص واللافتات من خلال القيام بتوجيه كاميرا الهاتف على النص، لتتمّ الترجمة فوراً الى اللغة التي نختارها.

ويُعدّ تطبيق «word lens translator» الأفضل لإستخدام الكاميرا في الترجمة، حيث قامت شركة غوغل يتطوير هذا التطبيق بالإعتماد على خدمة الترجمة «Google translate». ولعلّ أبرز ما يميّز هذا التطبيق أيصاً، هو ترجمة النصوص دون التقيد بالإتصال بالإنترنت.

– قراءة المعلومات المشفّرة: يمكن أن تُستخدم كاميرا الهاتف الذكي أيضاً في قراءة أيّ معلومة مشفّرة برمز الإستجابة السريع «QR code»، الذي تعتمده جميع الشركات على منتجاتها. وكلّ ما تحتاجه لفك الشفرة هو تنزيل تطبيق «QR cod»، ثمّ فتح التطبيق والقيام بعمل مسح ضوئي بكاميرا الهاتف لتصوير الكود المراد تشفيره ومعرفة ما يحتويه.

– حلّ المعادلات: يُعتبر حلّ المعادلات الرياضية من الإستخدمات المفيدة التي تقوم بها كاميرا الهاتف الذكي، وذلك من خلال القيام بتوجيه الكاميرا على المعادلة الرياضية عن طريق تطبيق يتمّ تحميله على الهاتف، والذي يقوم بالتعرّف الى الرموز المكتوبة، ليقوم بعدها بعرض النتيجة النهائية للمعادلة الرياضية مع إمكانية عرض طريقة الحلّ أيضاً.

– تلسكوب فضائي: يمكن أن تستخدم كاميرا الهاتف الذكي كتلسكوب لرؤية الكواكب والنجوم و المجرّات المحيطة بنا، وذلك من خلال إعداد الكاميرا مع التطبيق الخاص بعرض المسافات بينك وبين الكواكب والنجوم. كذلك تسمح التطبيقات المتخصّصة بمعرفة مكان وجود الكواكب أو قراءة وتحديد أسماء الكواكب والمجرات فوقك بمجرد القيام بتوجية الكاميرا الى السماء.

– إستخدامات صحّية: يمكن أن تستخدم كاميرا الهاتف الذكي في معرفة نبض الإنسان، وذلك بإستخدام تطبيقات خاصة مثل تطبيق «Instant Heart Rat». ويتمّ ذلك عبر وضع الإصبع على كاميرا الهاتف ليقوم التطبيق بتسجيل وقياس النبض وإظهاره على الهاتف.

ـ مراقبة الأطفال: يُعتبر إستخدام كاميرا الهاتف الذكي في مراقبة الأطفال وحمايتهم من الأمور المفيدة للكثيرين. ويمكن القيام بذلك من خلال تثبيت تطبيقات خاصة لهذه المهمة، وتثبيت الهاتف وتوجيه الكاميرا على الطفل لمراقبة الصوتيات والفيديوهات الحيّة من بعد بسهولة عبر هاتف آخر. ومن أبرز التطبيقات التي يمكن من خلالها مراقبة الأطفال تطبيق «icam» الذي يمكن تحميله على أجهزة أندرويد.

– مساعدة القيادة: يمكن إستخدام كاميرا الهاتف الذكي كأداة مساعدة أثناء القيادة، حيث يمكن من خلالها كشف الطريق وتحديد السرعة المطلوبة أيضاً وذلك بالإعتماد على تطبيقات محدّدة ومنها «Com On Road».

– عدسة مكبّرة: يمكن إستخدام كاميرا الهاتف الذكي كعدسة مكبّرة، وذلك من خلال توجيه الكاميرا على النص المكتوب بخط صغير وتكبيره من خلال تطبيقات مخصصة لذلك، نذكر منها تطبيق «Magnifier» الذي يظهر النص على الشاشة بصورة واضحة.