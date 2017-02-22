محفوض عبر “تويتر”: ممنوع على أي مسؤول غسل يديه من عدم إقرار قانون الإنتخاب

‏‏أعلن رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض عبر حسابه الخاص على “تويتر” أن عدم إقرار قانون جديد للانتخابات يعني ضرب لديمقراطيتنا اللبنانيّة على رغم اقتناعنا بعقم النقاشات مع تحميلنا المسؤولية لمجلس النواب والحكومة في هذا الامر.

وأضاف: ممنوع على أي مسؤول غسل يديه من عدم إقرار قانون الإنتخاب خاصة الحكومة التي لم تعقد أي جلسة لبحث الملف في حين يفترض أن يكون على رأس جدول أعمالها.

وتابع: لا مندوحة من التذكي بأنّ مجلس النواب لم يبحث أية مشاريع قوانين قابعة بأدراج المجلس منذ سنوات وعليه نعتبر كل المبادرات مضيعة للوقت ومن باب المزايدات.