باريس وبرلين للإتحاد الأوروبي: لمراجعة قواعد “شنغن” تصديا للإرهاب

طلبت فرنسا والمانيا من المفوضية الاوروبية مراجعة قواعد اتفاق شنغن المتعلق بالحدود لأخذ التهديد الارهابي في الاعتبار بشكل افضل، كما ورد في رسالة مشتركة تمكنت “وكالة الصحافة الفرنسية” من الاطلاع عليها.

وكتب وزيرا خارجية البلدين توماس دي ميزيير وبرونو لورو: “ان استمرار التهديد الارهابي وفاعلية عمليات المراقبة الحالية على الحدود الداخلية تدل على ضرورة مراجعة قواعد الحدود في “شنغن” في حال وجود تهديد خطر للنظام العام او الامن الداخلي”.

والرسالة التي كتبت في برلين وتحمل تاريخ الإثنين، موجهة الى النائب الاول لرئيس المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمانز وزميليه المكلفين الهجرة والامن ديمتريس افراموبولوس وجوليان كينغ.

ويرغب الوزيران الفرنسي والالماني في اعادة اجراءات المراقبة لفترات اطول من تلك المقررة حاليا وبـ”تليين” شروط اجراء عمليات التدقيق خارج فترة العمل بهذه الاجراءات.