عدوان: “القوات” تدعم اقرار السلسلة وعلى الحكومة الاسراع في توقيف الهدر

استقبل نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان وفداً من رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي برئاسة الأستاذ عصام عزام وحضور رئيس مصلحة المعلمين في “القوات” رمزي بطيش وأمين صندوق المصلحة جورج نصر وقد عرض الوفد بعض المطالب منها:

– احتساب الدرجة الأخيرة للأستاذ المتقاعد، بتاريخ انتهاء خدماته.

– استرجاع نسبة الـ15% التي تقتطع من المعاش التقاعدي، من دون وجه حق.

– عملا بمبدأ العدالة والمساواة، بين متقاعدي الفئة الواحدة، نطالب بتوحيدالتشريع: بحيث تتساوى معاشات التقاعد.

– الغاء كل الإقتراحات التي تمس بالتقديمات الاجتماعية. للمتقاعد ولعائلته.

– الحفاظ على قيمة المعاش التقاعدي للأستاذ المتقاعد المتوفي، وتوزيعها على الورثة مهما بلغوا.

– انصاف الأساتذة الذين انهوا خدماتهم بتعويض صرف.







وقد وعد عدوان الوفد بتقريب وجهات النظر بينهم وبين الحكومة ومجلس النواب لما في ملفهم من اجحاف في حقهم، مؤكداً أن “القوات” هي داعمة لإقرار السلسلة ودعا الحكومة إلى البحث السريع والجدي في توقيف الهدر والفساد في الدولة الذي هو كفيل بتأمين واردات السلسلة.



