النهوض بلبنان ليس مستحيلاً… حاصباني: يجب مناقشة قانون الإنتخاب في مجلس الوزراء

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني الى ان النهوض بلبنان ليس مستحيلاً، متمنياً على زملائه الوزراء استعمال التكنولوجيا في مكاتب وزاراتهم، على امل ان تصبح كل القطاعات رقمية فندخل العالم الرقمي والإقتصاد الرقمي.

حاصباني وفي حديث لإذاعة “الشرق”، لفت الى ان دخولنا الإقتصاد الرقمي والمعاملات الرقمية سيؤدي التوفير والفيض الى مبلغ يوازي العجز، معتبراً ان كل هذه الإستراتيجيات تحسّن من خزينة الدولة وتوفر الكثير على المواطنين، “ونحن لم نوقف اي قرار اتّخذه الوزير وائل ابو فاعور لأننا نؤمن بإستمرارية الحكم.”

وكشف حاصباني ان كل الأدوية التي تصل الى لبنان تخضع لإختبارات دولية والسعي قائم لإعادة تصنيع الأدوية محلياً، مشيراً الى ان مشكلة المستحقات هي التي أعاقت تأمين الأدوية في بداية عهده ولكنها حُلت.

وأكد حاصباني ان الدولة اللبنانية تدفع 35% من الموازنة كرواتب وضمان وهذا هدر شامل وعلى الحكومة ان تقوم بالعديد من الإصلاحات لتوفير الكلفة، مشدداً على وجوب متابعة مناقشة قانون الإنتخاب على طاولة مجلس الوزراء وإتخاذ القرار، والنقاش التقني قد يوصل الى اتفاق وقانون عادل لا يهمّش أحداً.