كالن: بعد تطهير مدينة الباب سنتوجه لتطهير الرقة من “داعش”

أشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن الى ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بجولة لدول الخليج بهدف تعزيز العلاقات بين تركيا ودول الخليج وتطويرها، لافتا الى ان أمير الكويت سيزور تركيا خلال الشهر المقبل، موضحا انه سيكون هناك زيارات متبادلة ومتعددة بين تركيا ودول الخليح في الفترة المقبلة.

وأكد انه تم إغلاق 17 مدرسة لتنظيم فتح الله غولن في إفريقيا ثم تم إحالتها لوقف المعارف التركي، مشيرا الى ان ألمانيا تشهد هجمات على الأتراك والأجانب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة رغم أن الأتراك يعيشون هناك منذ عشرات السنوات.

ولفت إلى “اننا نسعى للمحافظة على أرواح المدنيين خلال عملية درع الفرات في سوريا ونتقدم بشكل كبير على الأرض”، لافتا الى انه بعد تطهير مدينة الباب سنتوجه لتطهير الرقة من تنظيم داعش الإرهابي.

وأشار الى ان مباحثات أستانة هي مكمل لمباحثات جنيف وليست بديلا عنها، مشددا على “أننا نريد استمرار وقف إطلاق النار في سوريا رغم خرق الهدنة المستمر من طرف النظام السوري والمليشيات المؤيدة له”.