اسرائيل منعت 5 نواب اوروبيين من دخول قطاع غزة

منعت السلطات الاسرائيلية، 5 نواب أوروبيين من دخول قطاع غزة المحاصر منذ 10 أعوام، حسبما اعلن النواب.

وقال النائب القبرصي في البرلمان الاوروبي نيوكليس سيليكيوتيس إن رفض السلطات الاسرائيلية التعسفي (دخول وفد البرلمان الاوروبي) أمر غير مقبول.

ومنع الوفد من زيارة القطاع الفقير والمحاصر مرات عدةمنذ عام 2011، بحسب البيان الذي اشار الى استثناء واحد بحيث تم السماح لرئيس اللجنة المسؤول عن ميزانية البرلمان الاوروبي بالقيام بزيارة قصيرة.

وندد البيان بالرفض المستمر لدخول النواب الأوروبيين من جانب إسرائيل، متسائلا: “ما الذي يوجد هناك لاخفائه عنا؟”

وتسيطر اسرائيل على كل مداخل قطاع غزة ما عدا على الحدود الجنوبية للقطاع مع مصر.