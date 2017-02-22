قهوجي استقبل كوركر ونوه بدور للسلطات الأميركية في توفير الدعم النوعي للجيش

نوه قائد الجيش العماد جان قهوجي قهوجي بـ”الدور المميز للسلطات الأميركية في توفير الدعم النوعي للجيش اللبناني لمحاربة الإرهاب والحفاظ على إستقرار لبنان وحماية حدوده”.

وشكر قهوجي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور بوب كوركر والسفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد “إهتمامهما الشخصي بمتابعة هذا الدعم”.

وقد تناول اللقاء الذي جمع قهوجي بالوفد الأميركي في مكتبه في اليرزة قبل ظهر الأربعاء البحث في أوضاع لبنان والمنطقة، وبرنامج المساعدات الأميركية المقدمة للجيش اللبناني، وسبل تعزيزها في المرحلة المقبلة.

من جهته أعرب كوركر عن “تقديره لإنجازات الجيش اللبناني وكفاءته القتالية المميزة في مكافحة الإرهاب”، مؤكدا “إرادة سلطات بلاده في تعزيز الشراكة بين الجانبين، ومواصلة تعزيز قدرات الجيش اللبناني لدعم جهوده في محاربة الإرهاب والحفاظ على وحدة لبنان وإستقراره”.

بعد ذلك زار الوفد الأميركي برفقة عدد من الضباط منطقة عرسال، حيث جال في بعض مراكز الجيش وإطلع على أوضاعها واحتياجاتها المختلفة.