ماليزيا: قتلة كيم جونغ نام دربوا على القتل بالسم

أعلن قائد الشرطة الماليزية ان المشتبه بهم في قتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي، تم تدريبهم لقتل كيم جونغ نام والقضاء عليه بالسم على وجهه، وكذلك على غسل يديهم بعد الجريمة، حسب ما نقلت رويترز، عن سي إن إن.

ولفت مسؤولون ماليزيون، الثلثاء، إلى أن سبب وفاة الأخ غير الشقيق المنفي لزعيم كوريا الشمالية، الذي توفي الأسبوع الماضي بعد أن تعرض على ما يبدو للسم في صالة بمطار كوالالمبور، لم يحدد بعد.

وقال نور هشام، المدير العام للصحة في البلاد، للصحفيين، إن التشريح لم يظهر أي دليل على حدوث نوبة قلبية أدت لوفاة كيم جونغ نام، أو إشارة إلى آثار جروح في جثته. وقدمت العينات الطبية إلى خبراء سوف يحددون سبب الوفاة.

وأضاف: “علينا التأكد من التقرير المعملي قبل أن نستطيع الإدلاء بتصريحات قاطعة”.