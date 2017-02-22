امراة تتولى رئاسة شرطة لندن

ستتولى امراة منصب أرفع ضابط شرطة في بريطانيا للمرة الأولى بعد أن أعلنت الحكومة الاربعاء تعيين كريسيدا ديك مفوضة لشرطة العاصمة لندن.

وستخلف ديك (56 عاما)، برنارد هوغان-هوي كرئيسة لشرطة سكوتلاند يارد في لندن، لتعود بذلك الى السلك بعد خروجها قبل عامين للالتحاق بوزارة الخارجية.

وقالت وزيرة الداخلية امبر رود إن كريسيدا ديك قائدة استثنائية، ولديها رؤية واضحة حول مستقبل شرطة العاصمة.

واضافت: “ستتولى احدى اكثر الوظائف أهمية والرفيعة المستوى في الشرطة البريطانية، على خلفية حالة تأهب بسبب الإرهاب والتهديدات المتزايدة في الاحتيال والجرائم الإلكترونية”.

من جهته، قال رئيس بلدية العاصمة صادق خان إنه يوم تاريخي بالنسبة للندن ويوم افتخر به كرئيس للبلدية.

ومن المرجح أن يثير تعيينها جدلا بسبب تورطها في حادث مقتل جون تشارلز دي مينيزيس وهو برازيلي تم الاعتقاد أنه انتحاري محتمل غداة اربعة تفجيرات انتحارية العام2005 في لندن.

وقادت ديك العملية لكن تمت تبرئتها. واحتجت عائلة دي مينيزيس ضد تعيينها عندما تبين أنها مرشحة لهذا المنصب.