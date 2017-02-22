قيادي مستقلّ في “14 آذار”: عن أيّ تسوية يتحدثون؟

سأل قيادي بارز من مستقلّي 14 آذار “عن أيّ تسوية يتحدثون منذ انتخاب الرئيس ميشال عون وهم لا يتفقون على شيء من الملفات السيادية والانتخابية؟ وقال لصحيفة “الجمهورية”: “إذا كان توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس الحكومة سعد الحريري مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على الرغم من اعلان رئيس الجمهورية صراحةً أنّه لن يوقّعَ المرسوم من باب الخلاف، فهذا نذير أزمةٍ دستورية وسياسية ووطنية من شأنها إيقاع لبنان في فراغ تشريعي، في وقتٍ ادّعى أركان التسوية انّ انتخاب العماد عون هو لوضعِ حدّ للفراغ الدستوري في رئاسة الجمهورية.

وإذا كان من باب توزيعِ الادوار، فالمشكلة تصبح اكبر، لأنّ ذلك يعني انّ ما يجري هو جزء من التسوية السياسية على حساب الاستقرار السياسي والدستور وتداولِ السلطة وحقّ الناس في اختيار ممثليهم”.