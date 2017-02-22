الرياشي عرض مع السفير الصيني للتعاون الاعلامي بين البلدين

استقبل وزير الاعلام ملحم الرياشي، قبل ظهر الأربعاء في الوزارة، السفير الصيني وانغ كيجيان، وبحث معه في مجالات التعاون بين الصين ولبنان.

بعد اللقاء، قال كيجيان: “تشرفنا بلقاء وزير الاعلام، وهو الاول بيننا، وتحدثنا عن أواصر الصداقة والعلاقة الطيبة بين الصين ولبنان على مدى السنوات الماضية، وأشرت الى تقديرنا العالي لقطاع الاعلام اللبناني المتطور وأثره الكبير ليس فقط في لبنان بل في المنطقة اجمع”.

اضاف: “أبلغته عن استعداد الصين لتعزيز التعاون على الصعيد الاعلامي مع لبنان، وطرحنا رغبة الصين، المتمثل بمكتب الدولة للاعلام وهو بمثابة وزارة الاعلام الصينية، بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاعلامي مع وزارة الاعلام اللبنانية والهدف منها هو تعزيز التبادل والتواصل والتعاون بين الجهتين الرسميتين بين البلدين لتشكيل الاطار الرسمي لمزيد من التعاون بين وكالات الانباء بين الدولتين. ورحب الوزير بهذه الفكرة ووعدني بأن يدرسها بعد عودته من السفر. ونأمل ان يتم التوقيع على المذكرة خصوصا قبل مؤتمر القمة حول “مباراة الحزام والطريق” التي سوف تعقد في شهر ايار المقبل في بكين”.