شقير: لسنا ضد الضرائب إنما مع ضرائب مدروسة

لفت رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير إلى أنّ “الرئيس سعد الحريري مطلع بعمق” على سلة الضرائب المقترحة “ويعرف تداعياتها بشكل مفصّل”، مؤكداً لـ”المستقبل” أنه “كان متوافقاً خلال الاجتماع مع الهيئات على ضرورة التركيز على الإصلاح ومحاربة الفساد والهدر”، وأضاف: “شرحنا لرئيس الحكومة مخاوفنا على النظام الاقتصادي جراء الإجراءات الضريبية الواردة في مشروع الموازنة، وأكدنا له أننا لسنا ضد الضرائب إنما مع ضرائب مدروسة تأتي من ضمن رؤية اقتصادية متكاملة في مهلة زمنية متوسطة المدى، فوعدَنا بأنّ كل شيء سيكون مدروساً ولن يتخذ أي قرار لزيادة الأعباء لأنه يعلم معاناة القطاع الخاص منذ العام 2011 لغاية اليوم”.