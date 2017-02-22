عون لضبط مواقف البعثات الأجنبية

يقول زوار قصر بعبدا إن الرئيس ميشال عون عازم على ضبط مواقف البعثات الديبلوماسية العاملة في لبنان لجهة عدم تدخلها في الشؤون الداخلية وعدم الإدلاء بتصاريح وتعليقات تتعلق بسياسات الدولة والحكومة اللبنانية.

وتشير مصادر إلى أن التغريدة التي علقت بها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ستغريد كاغ على موقف رئيس الجمهورية من سلاح “حزب الله”، وحذرت من أن يعتبر ذلك تجاوزا لالتزام لبنان بالقرارات الدولية، التي أثارت استياء بالغا لدى القصر الجمهوري، فاستدعت وزارة الخارجية اللبنانية كاغ لإبلاغها اعتراضها على التغريدة.

ولم يستقبل وزير الخارجية جبران باسيل الديبلوماسية الأممية بل كلف مديرا في الخارجية بهذه المهمة.