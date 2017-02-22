سليمان: علاقتنا مع دول الخليج عامل أساسي في الصمود ضد اسرائي

استنكر الرئيس السابق ميشال سليمان تهجمات أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصر الله، على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مطالبا الدولة والحكومة الجديدة بأن تتبنى لواء الدفاع عن علاقتنا الخارجية، كما أنها تتبنى الرد على التهديدات العدوة للبنان، إسرائيلية كانت أم إرهابية.

ورأى سليمان، في حوار مع “الشرق الأوسط”، أن “علاقتنا مع دول الخليج هي عامل أساسي في الصمود ضد إسرائيل ومواجهتها”. وقال: “من مقومات هذا الصمود هم أبناؤنا بالخليج الذين يعملون هناك، ولولا هؤلاء، فلبنان على مر عشرات السنين التي مر بها من اضطرابات واهتزازات لم يكن يستطيع أن يصمد”.

ورأى سليمان، الذي كان أيضا قائدا للجيش لمدة تسع سنوات تقريبا، أن قتال “حزب الله” في سوريا “لم يشرعه أي أحد، بل تم تشريع المقاومة ضد إسرائيل، وهذا الخلط أدى إلى سقوط معادلة ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة (كما وردت في البيانات الوزارية)، لأنه عندما ذهب (حزب الله) على سوريا بسلاحه وقدراته، فالمعادلة سقطت”. ورأى أنه “حتى في مواجهة إسرائيل يمكن القول إن دوره دفاعي، بالإضافة إلى دور مرتبط بأداء الجيش. المكان الذي ينهزم فيه الجيش اللبناني ويدخل الإسرائيلي أو احتمال دخوله، يكون هناك دور للمقاومة”.