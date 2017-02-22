مصادر اسلامية في دار الفتوى: لا يمكن فصل تصرف لوبان عن مواقف حزبها

قالت مصادر إسلامية في دار الفتوى لـ”اللواء” إنه لا يمكن فصل تصرف المرشحة الرئاسية الفرنسية زعيمة “الجبهة الوطنية” مارين لوبان الانفعالي والخبيث في آن عن جملة مواقف وحزبها المتطرّف، الرافضة اساساً لارتداء الحجاب من قبل الطالبات المسلمات في المدارس والجامعات الفرنسية، فضلاً عن دعواتها المتكررة إلى طرد مئات الألوف من الفرنسيين المسلمين، ذات الاصول المغاربية الإسلامية في اطار سياستها العنصرية المكشوفة ضد المهاجرين العرب والمسلمين إلى فرنسا، والذين أصبحوا جزءاً من المجتمع الفرنسي، وأحد الأطراف المنتجة في الاقتصاد الفرنسي.

وذكرت أوساط الدار أن السيدات اللبنانيات اللواتي يقابلن البابا في الفاتيكان يرتدين غطاء على رؤوسهن، وبالتالي فان هذه العادة ليست وقفاً على دار الفتوى اللبنانية فقط.