بلدية الشويفات أوقفت سارقين من اصحاب السوابق

أعلنت بلدية الشويفات أن دورية تابعة لمفوضية الشرطة والحرس البلدي في المدينة، رصدت دراجة نارية كانت تقوم بأعمال مشبوهة تهدف إلى نشل أحد المارين على طريق الشويفات، بالقرب من مفرق بشامون، ولدى اقتراب عناصر الدورية من السارقين سارعا بالتوجه نحو طرق ضيقة بهدف الفرار، إلا أن الدورية تمكنت من القبض عليهما وتسليمهما فورا مع الأسلحة والمضبوطات إلى الجهات الأمنية المختصة.

وتبين لاحقا أن المدعوين م. عتمة و م. علي (من غير التابعية اللبنانية)، هما من أصحاب السوابق، واعترفا بالقيام بسرقات عدة وعمليات نشل ضمن النطاق البلدي للمدينة.