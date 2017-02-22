الرياشي بعد جلسة مجلس الوزراء: سيكون للبنان موازنة بعد 12 سنةً لا دفتر حسبة

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة الرابعة والنصف من عصراً في السراي الحكومي اجتماعاً لمجلس الوزراء، وبعد انتهاء الجلسة أشار وزير الاعلام ملحم الرياشي الى ان “الوزراء تابعوا مناقشة الموازنة في بنودها وسلسلة الرتب والرواتب وفي كل الملفات المدرجة ضمن الموازنة وقيد الادراج واي نقطة حول هذا الموضوع”. وقال: “النقاش ايجابي جدا وهناك إصرار من مجلس الوزراء على حماية مالية الدولة من إيرادات ونفقات، كذلك حماية حقوق المواطنين من دون اي استثناء. الجلسة اليوم توقفت وهناك جلسة أخرى بعد ظهر الخميس”.

وعما اذا تمّ البحث في الضرائب، فأجاب: “نحن نطلعكم على ما يحصل داخل الجلسة، وكل المواضيع هي قيد البحث، ورفاقنا المعلمين الذين يتظاهرون وهذا حقهم في النهاية، ولكن اعتقد انه في النهاية النتائج ستكون ايجابية، وهناك إصرار من مجلس الوزراء على دراسة مالية الدولة بشكل دقيق وتأمين الإيرادات لاي نفقات في المقابل، وتعرفون ان وضع الدولة ليس سهلا في هذا الظرف خصوصا بعد 12 سنة على عدم وجود موازنة، والأمر يحتاج الى طول بال وصبر وكل الأمور ستحل”.

وعن عدد الجلسات المتوقعة للانتهاء من مناقشة الموازنة، قال: “اعتقد ان المناقشات لن تنتهي في جلسة الغد لان النقاش طويل ولكنه علمي وايجابي جدا”.

سئل: ما هي الإصلاحات في الموازنة؟

اجاب: أبشر الناس انه ستكون للبنان موازنة بعد 12 سنة اسمها موازنة وليس دفتر حسبة.

وعن اجتماعه بالرئيس الحريري، أردف الرياشي: “عرضت له الملفات ومشاريع القوانين التي ارسلتها الى مجلس الوزراء والتي ستكون موضع نقاش في اول جلسة لمجلس الوزراء خارج الموازنة وتتعلق بحماية الجسم الاعلامي في لبنان، في الصحافة الورقية والمرئية والمسموعة، والتي تعيش بمجملها في تعثر، مع العلم ان الصحافة الورقية تعيش تعثرا استثنائيا ولكن الاعلام عامة يمر بمرحلة متعثرة أيضا ، ولا يوجد اي بلد ديمقراطي اذا لم يكن فيه اعلام حر ومحمي، وانا اسعى في هذا الموضوع وبكل جهد لتأمين كل الاعفاءات المناسبة من خلال مشاريع قوانين تقدمها الدولة الى وسائل الاعلام والى المحررين تباعا وفي الوقت نفسه. وهذا موضوع اخر نستطيع التفصيل فيه ولكن ليس هذا منبره”.

وفي ما يخصّ التعيينات في تلفزيون لبنان، أجاب: “من المؤكد انه سيكون هناك تعيينات لمجلس ادارة جديد لتلفزيون لبنان في اقرب فرصة، اذا لم تكن في نهاية الشهر الحالي سيكون ذلك خلال الاسابيع المقبلة والموضوع فيه بعض التفاصيل الدقيقة ونحن نحاول ان تكون هذه التعيينات شبيهة بمواصفات تشبه لبنان 2017 وتميزه وتميز التلفزيون”.