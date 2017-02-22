البابا فرنسيس دعا الى جهود ملموسة لإعانة أهالي جنوب السودان

دعا البابا فرنسيس الأربعاء، الى إيصال المساعدة الانسانية بشكل ملموس الى المناطق التي تتهددها المجاعة في جنوب السودان.

وأعلن في لقاء عام في ساحة القديس بطرس: “باتت جهود الجميع ضرورية اكثر من اي وقت مضى حتى لا يقتصر الامر على الكلام وتصبح المساعدات الغذائية ملموسة وتصل الى الاهالي الذين يعانون”.

واضاف: “ان الانباء المؤلمة الآتية من جنوب السودان تثير قلقنا بشكل خاص”، مشيرا الى ان “ازمة غذائية حادة تضاف الى صراع الاخوة، ومن شأنها ان تحكم بالموت على ملايين الاشخاص بينهم الكثير من الاطفال”.

وكان رئيس جنوب السودان سالفا كير وعد أمس بإتاحة “وصول بلا قيود” للجهات الانسانية، لمساعدة الاهالي الذين يعانون مجاعة.