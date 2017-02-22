وزير الدفاع الروسي: أنشأنا قوة لحرب المعلومات

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن الجيش الروسي شكل قوة مكلفة حرب المعلومات، في خطوة من شأنها تأجيج مخاوف الغرب ما تعتبره أخبارا كاذبة تطلق برعاية روسيا.

ويرى المخططون العسكريون الروس مثل نظرائهم في أي مكان آخر، أن الدعاية جزء حيوي من الحروب الحديثة.

ويخضع نشاط روسيا في هذا المجال لتدقيق كثيف بعدما اتهمت أجهزة مخابرات أميركية الكرملين بشن عملية للتأثير تستهدف مساعدة دونالد ترامب على الفوز في انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني الماضي.

وقال شويغو مخاطبا مجلس الدوما – البرلمان إن القوات الجديدة المكلفة حرب المعلومات أكثر قدرة وفاعلية من القوات التي كانت تستخدم في السابق.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عنه قوله: “الدعاية يجب أن تتسم بالذكاء والفاعلية وتكون قادرة على المنافسة”. ولم تحدد الوكالة متى أنشئت هذه القوة.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء عن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما فلاديمير شامانوف قوله إن قوة عمليات المعلومات تشكلت أساسا لحماية مصالح الدفاع الوطني ولمواجهة الأنشطة المناهضة في مجال المعلومات.