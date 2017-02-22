الحريري إستقبل السفير المصري في السراي الحكومي

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الاربعاء في السراي الحكومي السفير المصري في لبنان نزيه النجاري الذي قال على الأثر: “تشرفت بلقاء الرئيس الحريري في اطار التحضيرات الجارية لفاعليات متعددة في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة أنه من المقرر أن تُعقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي الحكومتين في القاهرة الشهر المقبل، وهناك عدد كبير من الملفات المرتبطة بالعلاقات الاقتصادية والعلاقات الثنائية نسعى لتطويرها”.

واضاف: “كان آخر اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين قد عقد عام 2010 وكان أيضا برئاسة الحريري من الجانب اللبناني، ونسعى لإعادة تنشيط وتكثيف العلاقة في مختلف المجالات بين مصر ولبنان، وقد شهدنا في الفترة الأخيرة زيارة فخامة الرئيس ميشال عون، وكل هذه التحركات تصب في مصلحة البلدين وفي اطار تعميق العلاقة وتقويتها، كذلك تطرقنا الى الاوضاع على الساحة الإقليمية”.

وختم قائلا: “نحن نتطلع لأن يعقد اعتبارا من الخميس، وتحت رعاية دولة الرئيس، ملتقى الأعمال اللبناني المصري، هو يعقد بشكل دوري لمناقشة الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين، ويشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال وتحضره كذلك وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر، ويؤمل من هذا الملتقى أن يساهم في دفع العلاقات بين البلدين، وكل هذا يؤكد مدى متانة وقوة العلاقة بين مصر ولبنان”.