لافروف: مباحثات جنيف بشأن سوريا ستطلق غدا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون بحثا مسألة إقامة مناطق آمنة في سوريا، مؤكدا أن موسكو تنتظر من واشنطن أي اقتراحات حول التعاون في سوريا.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأرميني إدوارد نالبانديان في موسكو الأربعاء 22 شباط، إن مبادرة واشنطن حول إقامة مثل هذه المناطق الآمنة في سوريا يجب أن تأخذ في الاعتبار المعطيات الواقعية على الأرض في سوريا، مؤكدا ضرورة التنسيق مع حكومة دمشق بهذا الشأن.

وبشأن مؤتمر جنيف أشار الوزير الروسي إلى أن إمكان التمثيل الأوسع للمعارضة السورية في هذا المؤتمر كانت واردة، مذكّرا بأن موسكو تصرّ منذ البداية على ضرورة إشراك أكراد سوريا في هذه المفاوضات. وقال في الوقت ذاته إن تمثيل المعارضة في جنيف مقبول ولن تشكّل محدوديته عقبة كبيرة في المفاوضات، والمباحثات بشأن سوريا ستطلق غدا.