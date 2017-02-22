للموظفين ممارسة الجنس أثناء العمل؟!

قدم بير إريك موسكوس عضو مجلس بلدية اوفرتورنيو Övertorneå الواقعة أقصى شمال السويد مقترحا يتضمن السماح للموظفين بممارسة الجنس أثناء العمل.

ووفقا للتلفزيون السويدي فإن موسكوس السياسي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي دعا إلى توفير الفرصة للموظفين لممارسة الجنس خلال ساعات العمل. و برر موسكوس اقتراحه بأن البلدية تعاني من انكماش في زيادة عدد السكان.

و أضاف: “وهذا يعني أن الولادة يجب تشجيعها. كما أن الجنس هو أيضا من أفضل أنواع الممارسات التي تجلب آثارا إيجابية موثقة على الرفاه، و ينبغي للبلدية ضرب عصفورين بحجر واحد، وتشجيع الموظفين للذهاب الى مراكز التدريب الرياضية وممارسة الجنس مع شريكاتهم”.