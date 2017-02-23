وهبي: الحريري ملزم بالتوقيع.. وعون يملك حرية القرار

إعتبر عضو “كتلة المستقبل” النائب أمين وهبي أن رئيس الحكومة سعد الحريري ملزم بالتوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لأنه لا يريد التمديد للمجلس مرة جديدة ويطلب إجراء الإنتخابات في موعدها.

وأضاف وهبي في إتصال مع صحيفة “السياسة” الكويتية، أنه يبقى على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حرية التوقيع أو الرفض، مشيراً إلى أن مهلة إجراء الإنتخابات لم تنفد بعد من حيث الوقت لأنه يمكن أن تجري الإنتخابات قبل شهر رمضان المقبل أو خلاله، ومن الناحية الدستورية، لا شيء يمنع من ذلك، وبالتالي فإن أمام رئيس الجمهورية فرصة تصل إلى 16 آذار المقبل لإعلان موقفه.

وكشف وهبي أن النقاش جار بين كل الفرقاء السياسيين، ولو أنهم لم يصلوا بعد إلى نتائج محددة، لافتاً إلى وجود أفكار عدة مطروحة على أمل أن تصب الجهود التي تبذل في التوصل إلى قانون إنتخابات يريح الجميع.