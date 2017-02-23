عراجي: لتمويل السلسلة من وقف الهدر والفساد بدلاً من ضرائب تضني المواطن

اعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب عاصم عراجي أن سلسلة الرتب والرواتب حق مكتسب للموظفين داعيًا الى تمويلها من وقف الهدر والفساد في المرفأ والمطار وغيرها من المرافق العامة بدلاً من إرفاقها بسلة ضرائب تثقل كاهل المواطن.

وفي حديث لإذاعة “صوت لبنان – الضبية”، شرح عراجي أن هناك صيغًا عدة تدرس في مجلس الوزراء اليوم لتأمين تمويل السلسلة وإحالتها الى بند احتياطي بالموازنة والبحث جدي في اقرارها فالوزراء لن يستطيعوا غض الطرف عنها لأنها مؤجلة منذ خمس سنوات، ورأى أن “التحجّج بعدم تأمين التمويل ينتفى من خلال مراقبة كل ايرادات الدولة لا سيما انه باتت هناك وزارة متخصصة لمكافحة الفساد فإذا زدنا الضرائب ولم نقرّ السلسلة يزيد الفساد الذي يهدد الأمن الاجتماعي”.

وعن قانون الانتخاب، أشار الى أن التوصل الى قانون جديد ممكن اذا كانت النيات صافية فالوقت المتاح ينتهي في 21 آذار معتبرًا ان ما يؤخّر ولادة هذا القانون هو أن كلًا يريد قانونًا يناسبه. ودعا عراجي المعنيين الى تقديم التنازلات اللازمة التي تسمح باجراء الاستحقاق الانتخابي.