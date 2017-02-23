دوائر القصر: لا نية عند الرئيس بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب

جَددت دوائر القصر الجمهوري في بعبدا نفيَها الحديث عن نية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توجيه رسالة الى مجلس النواب ، لحضّه على وضع قانون إنتخاب جديد وتخصيص جلسات لهذه الغاية.

وقالت مصادر القصر لصحيفة “الجمهورية”: “إنّ تكرار الحديث عن هذه الخطوة لا يعدو كونه إشارة من وقتٍ لآخر الى صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية، والحديث عنها لا يعدو كونه تذكيراً بها، ومن باب التكهّنات”.

وأضافت: “الرئيس عون يرى انّ هناك ما يكفي من الوقت لمقاربة صيغة جديدة لقانون الإنتخاب، وهو يَعمل من اجل هذه الخطوة ليل نهار ولن يوفّر وسيلة”. وكرّرت انّ “الحديث عن هذه الخطوة مستبعَد في الوقت الراهن، وأنّ الرئيس لم يفقد الامل بعد في تجاوبِ جميع المسؤولين مع رغبته هذه، فليس هناك من يجرؤ على رفضها او التشكيك بها”.