مكافاة لمن يبلغ عن ملتحٍ ومنقّبة في الصين

حددت الصين مكافأة قدرها ألفا يوان (275 يورو) لمن يبلغ عن شاب ملتح أو امرأة منقبة في إقليم شينجيانغ، الواقع بشمال غرب البلاد، والذي يشهد توتراً بين إثنيتي الهانس الصينيين والأويغور المسلمين.

وذكرت صحيفة “هوتان” المحلية اليومية، أن سلطات بلدة هوتان، التي شهدت مؤخراً اضطرابات سياسية، خصصت صندوقاً بقيمة مئة مليون يوان (13.7 مليون يورو) لتمويل مكافآت “مكافحة الإرهاب”، مشيرة إلى أن “المكافآت يمكن أن تصل إلى خمسة ملايين يوان في حال الكشف عن خطة هجوم” أو لمن “يضرب أو يقتل أو يجرح أو يسيطر على مثيري شغب”.

ويشهد إقليم شينجيانغ، الغني بالموارد على تخوم آسيا الوسطى، ويضم أغلبية من الأويغور المسلمين، مواجهات منتظمة بين هؤلاء وقوات الأمن الصينية.

ونسبت بكين مسؤولية هجمات دامية وقعت في أماكن مختلفة في الصين لناشطين من الأويغور يناضلون من أجل استقلال هذه المنطقة.