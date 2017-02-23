الرئاسة المصرية: لا صحة للطروحات حول توطين الفلسطينيين في سيناء

أكدت الرئاسة المصرية ان “لا صحة بتاتا للطروحات المتداولة منذ فترة حول توطين الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء”، واصفة إياها بأنها “غير واقعية وغير مقبولة” وتهدف الى “بث الفتنة والبلبلة”.

وجاء ذلك بعد اجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والشرطة في حضور وزير الداخلية مجدي عبد الغفار.

وعلق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بعد الاجتماع على ما تداولته أخيرال وسائل الإعلام في شأن وجود مقترحات لتوطين الفلسطينيين في سيناء، مؤكدا “أنه من غير المتصور الخوض في مثل هذه الأطروحات غير الواقعية وغير المقبولة”.

واضاف ان “مثل هذه الشائعات لا تستند إلى الواقع بأي صلة”، مشيرا الى ان البعض يثيرها “بهدف بث الفتنة وإثارة البلبلة وزعزعة الثقة في الدولة”.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: “ان الامر لم يسبق مناقشته أو طرحه على أي مستوى من جانب أي مسؤول عربي أو أجنبي مع الجانب المصري”.