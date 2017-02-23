عائلة الشهيد الياس وارديني: لعدم زج إسمه وإستعمال صوره كمادة إعلامية

أعلنت عائلة المرحوم الشاب الياس وارديني في بيان انها تناقلت بعض وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الإجتماعي أخباراً وصوراً وفيديو كليبات مؤخراً عن شقيقنا الشاب المرحوم الياس وارديني الذي طالته يد الإرهاب في تركيا وحرمتنا منه،وإنّنا نظراً لهول المصيبة التي أدمت قلوبنا على فقدان ملاكنا الشاب الياس نرجو من جميع وسائل الإعلام كما نرجو من جميع مواقع التواصل الإجتماعي ومن القيّيمين عليها عدم ترويج أو تداول أي خبر أو صوَر أو فيديو كليبات تتعلّق بفقيدنا الشاب ما لم يتمّ التنسيق مع كامل أفراد أسرتنا في ذلك.

واضفت: “كما نرجو من كافة محبّي فقيدنا ألياس أقرباء كانوا أم غرباء عدم زج إسمه أو صوره أو إستعمالها في ألبومات أو فيديو كليبات كمادة إعلامية إن على وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الإجتماعي من التنسيق معنا ومن دون الاستحصال على موافقة كافة أفراد أسرته وإلاّ سنضطر آسفين إلى مراجعة القضاء المختص لوقف هذه التعدّيات التي مسّت بحرمة الموت وطالت كرامة وخصوصيّات فقيدنا الغالي”.