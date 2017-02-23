مكاري: موقف عون من مرسوم “الهيئات” سياسي وللضغط

توقع نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري التوصل إلى قانون جديد للإنتخابات النيابية، “لأن المنطق يقول ذلك”، مشيراً إلى أن الأرجحية هي للقانون المختلط، الأمر الذي سيستتبع تمديداً تقنياً لمجلس النواب.

وقال مكاري لصحيفة “السياسة” الكويتية، “إن عدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس القانون النافذ، هو موقف سياسي للضغط على الأطراف لتقديم تنازلات من أجل التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية”.

ولفت إلى أن الإعتراضات على النسبية الكاملة والنظام الأكثري من شأنها تقريب التوافق على “القانون المختلط”، الذي قد يشكل مخرجاً من الأزمة القائمة، لأن اللبنانيين ما عادوا قادرين على تقبل حصول تمديد جديد للمجلس النيابي.