لجنة المرأة والطفل تدرس اقتراح قانون تنظيم زواج القاصرين

عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جيلبرت زوين وحضور وزير الدولة لشؤون المرأة النائب جان اوغاسبيان والنواب: نبيل نقولا، قاسم هاشم، بلال فرحات، شانت جنجنيان، علي عسيران، حكمت ديب، مروان فارس، ميشال موسى وزياد القادري، وذلك لدراسة اقتراح قانون يرمي الى تنظيم زواج القاصرين.

بعد المناقشة، قررت اللجنة تشكيل لجنة مؤلفة من: وزير الدولة لشؤون المرأة النائب جان اوغاسبيان، النائب بلال فرحات، النائب قاسم هاشم وذلك للمتابعة والتواصل مع المراجع الدينية الاسلامية المختصة بموضوع الاقتراح من اجل التوصل الى الفائدة المرجوة من اقتراح القانون المطروح ضمن الاصول الشرعية. ان لجنة المرأة والطفل سوف تتابع موضوع التعديلات التي أدخلت على مواد قانون العقوبات والمتعلقة بالمواد 502 الى 522، بالتنسيق مع سائر المعنيين سواء في وزارة العدل أوالجمعيات الاهلية، لحين الوصول الى الصيغة الملائمة والتي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية والقوانين المرعية الاجراء.