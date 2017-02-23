ثلاث جلسات الأسبوع المقبل لإقرار الموازنة

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي اجتماعاً لمجلس الوزراء جرى خلاله مواصلة البحث في مشروع الموازنة العامة، وتحدث على إثرها وزير المال علي حسن خليل فقال: “لقد أحرزنا اليوم تقدما كبيراً جداً وقد أنجزت مبدئياً كل المواد القانونية المتعلقة بالموازنة، وبدأنا بنقاش الإجراءات الضريبية والتعديلات، وقد حدد دولة الرئيس موعداً لثلاث جلسات تعقد الأسبوع المقبل بدءًا من يوم الاثنين، وبحسب تقديرنا من الممكن ان ننجز اقرار الموازنة خلال هذه الجلسات”.

ورداً على سؤال حول وجود لجنة ثلاثية لمتابعة موضوع الموازنة قال: “لا يوجد شيء اسمه لجنة في هذا الموضوع ، هناك تشاور اجريته مع بعض النواب والوزراء والكتل لتسهيل النقاش داخل مجلس الوزراء”.

واذا ما تطرق البحث الى مبلغ 1200 مليار ليرة أوضح: “بدأنا النقاش بهذا الموضوع وبالنسبة لموضوع الاملاك البحرية هناك اتجاه لاستبدال المادة المتعلقة بفرض غرامات على الاملاك البحرية بمادة قانونية لتسوية المخالفات على هذه الاملاك ناقشته اللجان النابية ولجنتي الادارة والعدل والاشغال العامة”.