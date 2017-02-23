هل يمر إقتراح دقع كلفة السلسلة على سنتين؟

أوضحت مصادر وزارية أن أجواء جلسة مجلس الوزراء أمس كانت “إيجابية جداً”، وأظهر كل الوزراء حرصاً على إيجاد مخرج لهذا لملف سلسلة الرتب والرواتب .

واشارت المصادر نفسها لصحيفة “المستقبل”، إلى أن من بين الأفكار التي اقترحت، أن تدفع كلفة السلسلة موزّعة على سنتين ، في الأولى 50 بالمئة من الزيادة وفي السنة الثانية الخمسين بالمئة الثانية.

إثر ذلك بدأ الوزراء مناقشة مشروع الموازنة مادة مادة وصولاً إلى المادة الخامسة عشرة، وسُجِلت تباينات حول خمس مواد شُكِلت على أثرها لجنة وزارية مصغّرة ستدرسها اليوم قبل انعقاد الجلسة المخصّصة لمتابعة مناقشة الموازنة.

هذا مع العلم أن أكثر من وزير أكدوا لـ”المستقبل”، أن جلسة اليوم الخميس لن تكون كافية لإنجاز المناقشة التي تحتاج إلى مزيد من الجلسات.