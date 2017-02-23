ماذا دار بين الحريري وكوركر؟

واصَل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور روبرت كوركر جولته امس على المسؤولين، فزار والوفد المرافق البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي وقائد الجيش العماد جان قهوجي في حضور السفيرة الأميركية السيّدة اليزابيت ريتشارد. كذلك زار برفقةِ عدد من الضبّاط منطقة عرسال.

وعلمت صحيفة “الجمهورية”، انّ المحادثات التي أجراها الحريري مع السيناتور كوركر مساء امس الاول، استكمِلت على مائدة العشاء في “بيت الوسط”، في حضور السفيرة الأميركية والنائب باسم الشاب ومنسق الامانة العامة لقوى “14 آذار” النائب السابق فارس سعيد ونادر الحريري.

وفي المعلومات انّ كوركر ، الذي تربطه بالحريري معرفة مسبَقة شاء ان تكون زيارته استطلاعية، فاستفسرَ عن الوضع العام في البلاد، وسأل عن خطة عمل الحكومة لمواجهة أعباء أزمة النزوح السوري. فعرَض له الحريري الأفكار المطروحة في هذا المجال.

وإذ غابت عن المحادثات اللبنانية ـ الأميركية مواقف الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ، علمت “الجمهورية” انّ السيناتور الأميركي “جدّد دعمه لرئيس الحكومة والحكومة التي تتعاطى معها الإدارة الأميركية على اساس بيانها الوزاري الذي نالت الثقة على اساسه والتزَمت فيه باحترام الشرعية الدولية والتزام قراراتها ولا سيّما منها القرارين 1701 و1559”. وجدّد كوركر للحريري دعم بلاده للبنان ولقواه العسكرية.