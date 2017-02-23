رئيس بلدية بعلبك: ترميم القلعة سيشمل هيكل جوبيتر وباقي أجزاء الموقع الأثري

أوضح رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس حقيقة ما سيجري من أعمال ترميم وتأهيل للمعلم الأثري في قلعة بعلبك خلال لقاء إعلامي، فقال: “نشكر جميع هيئات المجتمع المدني على اهتمامها وحرصها على الهياكل الأثرية في مدينة بعلبك، التي تعني جميع اللبنانيين من مسؤولين ومواطنين، ولا سيما بلدية بعلبك ووزارتي الثقافة والسياحة والمديرية العامة للآثار”.

أضاف: “يهمنا إيضاح أن المرحلة الثانية من عملية الترميم التي تمولها مشكورة وكالة التنمية الإيطالية بإشراف مجلس الإنماء والإعمار والإدارات الرسمية المعنية، تهدف إلى ترميم هيكل جوبيتر وباقي أجزاء الموقع الأثري في قلعة بعلبك، وستنفذ من قبل شركة إيطالية مختصة في عملية الترميم”.

وتابع اللقيس: “لقد حضر إلى بعلبك منذ أكثر من شهر وفد من مجلس الإنماء والإعمار ووزارتي الثقافة والسياحة والشركة المنفذة والاستشاريين الفنيين، وتم إطلاعي على تفاصيل المشروع، وأبدوا حرصهم الكبير على سلامة الهياكل، لذلك حصلوا على موافقة البلدية على التنفيذ الذي من المقرر أن يبدأ خلال الأيام القادمة”.

وختم: “خلال الأسبوع المقبل سيحضر إلى بعلبك المهندس جان ياسمين ليقدم عرضا للمشروع، وستتم دعوة كافة الهيئات الاجتماعية والمدنية والأهلية وأصحاب الاختصاص لحضور اللقاء”.