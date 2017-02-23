الجيش الإسرائيلي: غزة على رأس الأولويات

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت إن الجيش يضع جبهة غزة على رأس سلم الأولويات للعام الحالي على الرغم من عدم نية “حماس” و”حزب الله” محاربة إسرائيل.

وقال آيزنكوت خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة لبرلمان الإسرائيلي “كنيست” :”لا توجد نية لدى حماس أو حزب الله للقتال ضد إسرائيل”، موضحا بأن التهديدات الأخيرة لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، “تهدف إلى خلق معادلة رادعة للحفاظ على الوضع الراهن بالنسبة له”.

وقال آيزنكوت للقناة الإسرائيلية الثانية: “بالرغم من أن عناصر “حزب الله” يراكمون خبرات قتالية عملية في سوريا، إلا أن هذا النشاط قد جلب معه أزمة تمويلية ومعنوية في صفوف الحزب”.

وأشار آيزنكوت إلى أن اختيار يحيى السنوار قائدا لحركة حماس في غزة، يثبت أنه تم طمس التمييز الذي كان قائما في الماضي بين المستويين السياسي والعسكري، على حد تعبيره.

وكشف آيزنكوت عن الأهداف التي وضعها الجيش أمامه في العام 2016، وعلى رأسها مواصلة جاهزية الجيش للحرب، موضحاً أنه حصل تحسن في مستوى وكمية التدريبات والقدرات الاستخبارية والذخيرة العسكرية.