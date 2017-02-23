الجراح: لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان والمصر

اثنى وزير الاتصالات جمال الجراح فيها على العلاقات اللبنانية – المصرية التي ترقى إلى عقود طويلة وعلى وقوف مصر دائما إلى جانب لبنان خلال محنه، مؤكداً أن الوحدة الاقتصادية أساسية لحل أي خلاف سياسي بين أي دولة.

الجراح الذي مثّل رئيس الحكومة سعد الحريري خلال افتتاح ملتقى الاعمال المصري – اللبناني الذي تنظمه مجموعة الاعمال والاقتصاد بالتعاون مع جمعية الصداقة اللبنانية المصرية لرجال الاعمال، أضاف: “مما كان يؤمن به الرئيس الشهيد كذلك ضرورة التوصل إلى مرحلة تخصص كل دولة في منتج محدد إذ لا يمكن أن تنتج جميع الدول السلع نفسها والتنافس عليها في ما بينها، لأن أسواقنا صغيرة ولا تتسع للمنافسة”.

وتابع: “على كل دولة أن تقدم ما تملكه وتبرع فيه للاقتصاد العربي لنصل إلى مرحلة التكامل، وبالتالي إلى الوحدة العربية التي يمكن أن تؤدي إلى التقدم والنمو وتساهم في تحقيق الرفاهية لشعوبنا”.

ونوه الجراح بالقطاع الخاص وبدوره “كرافد وداعم أساسي لأي توجه تنموي أو استثمار ندرك مدى معاناته من حجم التعقيدات التي يواجهها في العالم العربي وفي لبنان أيضا”، داعيا إلى “ضرورة وضع التشريعات اللازمة التي تشجع على الاستثمار وإزالة المخاوف لدى القطاع الخاص لأنه عانى الكثير”.

واكد “أننا الآن أمام مرحلة جديدة في لبنان والعالم العربي، وقد قام رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بزيارة مصر حرصا منه على تنمية العلاقات الثنائية على المستويات كافة”، وقال: “نحن نقدر من وقف معنا في محننا ومصر من الدول التي وقفت دائما بجانبنا”، مشيرا الى حرص الرئيس عون في المرحلة الجديدة على التعاون بين الجميع، وهي مرحلة سياسية جديدة مكتملة تبشر بالنمو ولدينا النية لمشاركة الآخرين في هذا النمو”.