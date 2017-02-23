3 هجمات متزامنة على نقاط أمنية بين بغداد وكركوك

سقط 4 من العناصر الأمنية وإأصيب 9 آخرين بجروح، الخميس، في 3 هجمات إرهابية استهدفت نقاط تفتيش للجيش العراقي والحشد الشعبي على الطريق الرئيسي بين بغداد وكركوك.

وأعلن قائمقام بلدة الخالص التابعة لمحافظة ديالى في تصريحات صحفية إن الهجمات استهدفت نقطتي تفتيش للقوات الأمنية قرب بلدة الخالص، ونفذت بواسطة سيارتين ملغومتين وثالثة يقودها انتحاري.

يأتي ذلك فيما بدأت القوات العراقية عمليات لاستعادة مناطق غربي الموصل الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش.

وكان التنظيم قد طالب خلاياه النائمة في شرقي المدينة والمناطق العراقية الأخرى بشن هجمات انتحارية ضد القوات الأمنية.